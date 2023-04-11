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Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 11.04.2023 - 06:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​ Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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