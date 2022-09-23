Küs olan kardeşler, 4 yıl sonra ilk kez Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de! Konuştu!

Küs olan kardeşler, 4 yıl sonra ilk kez Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de! Konuştu!

HABERTURK.COM

İbrahim Baş, çocuğuyla beraber evden kaçan karısını bulmak için Didem Arslan Yılmaz’a başvurmuştu.

Stüdyoya gelen Emine Baş’ın hayat hikayesi herkesi şoke etti. Daha önce 4 kez başkasıyla kaçan Emine, babasının sevgisizliği yüzünden bu halde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Emine, 4 yıldır kardeşi Aslı ile hiç konuşmadığını ifade etti. Canlı yayına katılan Aslı ve Emine, 4 yıl aradan sonra ilk kez Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de konuştu.