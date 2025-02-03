Kuş gribi salgını ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu
ABD'de yumurta fiyatları, kuş gribi salgınının kötüleşmesi nedeniyle 2023 yazından bu yana iki katından fazla arttı
Giriş: 03.02.2025 - 07:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:19
Yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) salgını, her ay milyonlarca tavuğun itlaf edilmesine yol açarak ülkedeki kümes hayvancılığı sektörünü olumsuz etkiledi ve yumurta arzında daralmaya neden oldu.
Arzdaki bu keskin düşüş, toptan yumurta fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı.
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