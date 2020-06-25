Kuş gözlemcisi şans eseri nesli tükenmekte olan saz kedisini görüntüledi

AA

Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi ile şans eseri göz göze geldiğini söyledi.

Yerin bilgisini paylaşmayacağını belirten Yoğurtçuoğlu, gördüğü kedinin yaklaşık olarak bir köpek boyunda olduğunu belirtti.

İlk gözlemlediği saz kedisinin dişi olduğunu ifade eden Yoğurtçuoğlu, şunları anlattı:

"Şans eseri dişi saz kedisini gördüğüm alana kameralar yerleştirdim. Bu sefer hem erkek bireyi hem de dişiyi bir arada görüntülemeyi başardım. Türün soyu tehlike altında olduğundan yer bilgisi paylaşmayacağım ancak bu alan bugüne kadar kayıtların olduğu yerlerden tamamen bağımsız yeni bir alan. Zaten korunaklı bir yer olduğunu düşündüğüm için türü riske atmamak adına lokasyonu şehir bazında bile paylaşmamayı uygun görüyorum. Maalesef bu endişem, yeri belli edilen hayvanların avcılar tarafından kaçak bir şekilde öldürülmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca fotoğrafını çekmek isteyenler de rahatsız edecektir. Buna engel olmak istiyorum."

Şimdiye kadar yaptığı arazi çalışmalarında Türkiye'de halen farklı yaşam alanlarında varlığını sürdüren 5 kedi türünden yaban kedisi, vaşak, saz kedisi görüntülediğini aktaran Yoğurtçuoğlu, bundan sonra ise karakulak ve anadolu parsını görüntülemek istediğini söyledi.

- "Yabani bir kediye 'pisi pisi' demişim"

Yoğurtçuoğlu, saz kedisi gördüğü akşamı hayatının en muhteşem akşamlarından biri olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 22 senedir gözlem yaptığını ve zamanının çoğunu arazide geçirdiğini söyleyen Yoğurtçuoğlu, asıl çalışma alanın kuşlar olduğunu, beklemediği bir anda saz kedisiyle karşılaşınca şoka girdiğini anlattı.

Çektiği videoda da heyecanının belli olduğunu ifade eden Yoğurtçuoğlu, "Çok heyecanlandım. Hatta farkında olmadan yabani bir kediye 'pisi pisi' demişim. Daha sonra videoları izlerken fark ettim. Tabii yabani saz kedisi 'pisi pisi' ne demek bilmiyor. Bir etkisi olmadı. İnsan 22 sene sonra böyle bir anda karşılaşınca o an bitmesin istiyor. Sanırım panik halde, kediyle bir iletişim yolu bulmaya çalıştığım için böyle bir şey yapmışım." diye konuştu.