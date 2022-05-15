Kuş gözlemcilerinin yeni rotası: Sinop Sarıkum

Sinop merkeze 21 kilometre uzaklıktaki Sarıkum köyü sınırları içinde yer alan, zengin biyolojik çeşitliliği, göl ile deniz arasında oluşan kum topografyası gibi özelliklerinden dolayı birinci derecede doğal sit alanı özelliği taşıyan 489 hektarlık alana sahip Sarıkum Tabiat Koruma Alanı, son dönemlerde kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.
Tepeli karabatak kuşlarının önemli üreme merkezleri arasında bulunan alan, dikkuyruk ördeği, küçük gümüş martı ve su tavuğu gibi farklı türlerdeki kuşlara da ev sahipliği yapıyor.
Kuş gözlemcilerinin yeni adreslerinden biri olmaya başlayan, 101 hektarı gölle kaplı, her türlü avcılığa yasak olan alanda kuş gözlem noktaları bulunuyor.
'DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİM TÜRLERLE KARŞILAŞIYORUM'
Türkiye Yaban Hayatı Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Berkay Özünlü, Sinop'un su ve orman zenginliği açısından kuşlar için uygun bir yaşam alanı olduğunu söyledi.
Kuşların Sinop'ta insanlardan rahatsız olmadan konaklayabilecekleri çok fazla yer aldığına işaret eden Özünlü, "Birçok kuşa ev sahipliği yapan bir yer. Buraya geldiğimden bu yana sürekli daha önce görmediğim türlerle karşılaşıyorum. Bu anlamda oldukça güzel bir yer" dedi.
BOZDAĞON KUŞUNUN SİNOP'TAKİ VARLIĞI KAYIT ALTINA ALINDI
Özünlü, Sarıkum Tabiat Koruma Alanı içinde 250'nin üzerinde farklı türden kuşun yaşadığını düşündüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Burada daha önce fotoğraflı kayıtları olmayan birkaç türü kaydetme şansım oldu. Bozdoğan kuş türü var mesela, Sinop'taki ilk kaydını aldım. O çok heyecan vericiydi benim için. Boşta kaldıkça gözlem yapıyorum. Tabii kuş gözlemciliğinde farklı türler, heyecan verici oluyor ama onun haricinde sadece kuşların çeşitliliğini izlemek, davranışlarını takip etmek de ayrı keyif veriyor."
Özünlü, zamanla Sarıkum Tabiat Koruma Alanı'nda yapılacak kuş gözlem etkinliği sayısının artmasını beklediğini kaydetti.
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