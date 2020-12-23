Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi

Karip, 16 Aralık'ta CİMER'e, 75 yaşındaki dedesi Mehmet ile 70 yaşındaki büyükannesi Güllü Karip'in 3 aydır küs olduğunu, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmadıklarını aktardı.
Büyükannesinin evini terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını anlatan 21 yaşındaki Karip, çifti barıştırmak için Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan da yardım istediğini belirtti.
CİMER'in, talep yazısını Aksaray Valiliğine göndermesi üzerine, Vali Aydoğdu, torun Karip ile görüşerek, büyükanne Güllü Karip'in kaldığı eve gidip isteklerini dinledi.
Dede Mehmet'le de görüşen Aydoğdu, küsleri barıştırarak, torun Burcu Karip'in isteğini yerine getirdi.
Aydoğdu, AA muhabirine, Burcu Karip'in, CİMER'e dedesiyle büyükannesinin küs olduğunu ve barıştırmak için Aksaray Valisinin gelmesi gerektiğini belirten bir yazı yazdığını söyledi.
Talebi okuduğunu ve çok samimi bulduğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Burcu yanımızda çok içten bir konuşma yaptı. Bizler de bu duruma kayıtsız kalamadık. Burcu'yu da yanımıza alarak, büyükannemizin yanına gittik. Onları barıştırdık. Biz hep çocuklarımıza ve gençlerimize irfan sahibi ailelerin evliliklerini örnek gösteriyoruz. Aile bizi evlerinde misafir etti, bizleri kırmadı. Aradaki ufak tefek, her ailede olabilecek konuları çözerek onları barıştırdık. Evlilik müessesesi belirli bir yaştan sonra kökleri sağlam bir duruma dönüşüyor. Artık dedemiz ve ninemiz evlerinde birbirlerine yaslanacak. Daha mutlu ve huzurlu olacaklar inşallah. Biz zaten çok bir şey yapmadık. Torunlarının samimiyeti tüm problemleri çözdü. Bu vesileyle aradaki buzları eritmiş olduk. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacak."
Burcu Karip ise dedesi ve babaannesinin bir türlü barışmadığını, son çare olarak CİMER'e başvuruda bulunduğunu ifade etti.
Çok kısa süre sonra valilikten kendisine dönüş olduğunu anlatan Karip, "Şu anda Vali Aydoğdu ile birlikte küsleri barıştırmaya geldik. Her şey yolunda gitti. Sağ olsun kendisi bana çok yardımcı oldu. Kısa bir sürede gelerek küsleri barıştırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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