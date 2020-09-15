Yangın bazı bölgelerde sonra ermiş olsa da araziden dumanlar ve alevler yükselmeye devam ediyor. Yangına arazözler ve iş makineleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle bir su kanalına doğru ilerleyen yangının ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi umut ediliyor.
"ÖLEN CANLILAR NOKTASINDA ÜZÜNTÜLÜYÜZ"
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yangında şu ana kadar 200 hektar alanın etkilendiğini belirtti. Topaloğlu, “Yangının tam ne zaman başladığı daha sonraki bilgilerle belli olacak. Bize ve kaymakam beye saat 12.00’de haber verildi. O zamandan beri buralardayız. En son iş makinemizin gelmesiyle birlikte şu anda kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yanan yer makilik ve çalılık bir alan ama ne olursa olsun habitatın çok yüksek olduğu, canlı türünün çok fazla olduğu, ekolojik yaşamın çok fazla yaşandığı bir bölge burası. Ondan dolayı ölen canlılar noktasında üzüntülüyüz. Hem de doğal bitki örtüsü de tabii bir 20-30 yılda ancak bu hale gelir. Bundan dolayı üzüntülüyüz ama herhangi bir can kaybı, herhangi bir eve sirayet, bir mala zarar gelmedi şu ana kadar. Onu kontrol altına almaya çalışıyoruz. İnşallah bu gece olamadan soğutma çalışmaları da tamamlanarak bunu kontrol altına alacağımız düşünüyorum” dedi.
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