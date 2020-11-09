Kuş cenneti Erçek Gölü yaban kazlarıyla şenlendi - VAN

Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan havzadaki Erçek Gölü'ün "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi, yaban hayatını da canlandırdı.Yaban hayvanlarının daha güvenli ortamda üreme alanı bulduğu göl, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra bugünlerde binlerce yaban kazına da ev sahipliği yapıyor.Alınan koruma önlemleri sayesinde sayıları artan yaban kazları, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.
"Kuş popülasyonunun sürekli büyüdüğünü görüyoruz"
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Erçek Gölü'nde yaban hayatıyla ilgili araştırmalar yaptıklarını anlattı.
Gölde yaban hayatına karşı duyarlılığın her geçen gün arttığını belirten Adızel, "Nihayet birkaç festivalden sonra burası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 'kesin korunacak hassas alan' sınıfına girdi. Kuş popülasyonu için son derece önemli bir karar. Bu kararın göldeki kuş çeşitliliğine de yansıdığını görüyoruz." dedi.
Halkı bilinçlendirme çalışmaları neticesinde Erçek Gölü'nde her gün yeni bir sürprizle karşılaştıklarını söyleyen Adızel, farklı kuşların buraya geldiğini, kuş popülasyonunun sürekli arttığını görmenin sevincini yaşadıklarını vurguladı.Koruma tedbirlerinin bu şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Adızel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burası göç yolu üzerinde bulunana bir alan. Daha önce bu bölgeden kazların geçtiğini biliyoruz. Fakat önceki yıllarda yoğun avcılık faaliyetleri nedeniyle hayvanlar burada kışlamıyordu. Koruma çalışmaları son yıllarda çok etkili oldu. Yaklaşık 4 bin yaban kazı buraya geldi. Büyük kısmını sakarca kazı oluşturuyor. Aralarında boz kazlar da var. Kış ördeklerinin büyük bir kısmı da göle gelmeye başladı. Yakında kaşık gaga ve diğer kuşlar da gelecek. Dolayısıyla burası gün geçtikçe zenginleşiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Koruma çalışmaları için güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."
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