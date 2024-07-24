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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuş alarmı

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaması için çalışmalar sürüyor. Havalimanında yaşanan kuş alarmı ise kule ile pilot arasındaki konuşmalara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:14
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        'Kuş alarmı' ses kayıtlarında
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaması için çalışmalar sürüyor.

        DHA'nın haberine göre havalimanına iniş yapan bir yolcu uçağının pilotu, iniş sırasında, ördeğe benzer bir kuş fark ettiğini kuleye rapor etti. Kule ile pilot arasındaki o konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı.

        "ÖRDEĞE BENZER BİR KUŞ GÖRDÜM"

        İstanbul semalarındaki kuşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaması için önlemler alınmaya devam ediyor. Havalimanı apronlarında bulunan kuşları bölgeden uzaklaştırmak için havalimanı yetkilileri büyük çaba harcıyor. Çalışmalar sırasında bazı uçaklar pisti pas geçmek ya da havada tur atmak zorunda kalıyor. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada ördeğe benzer bir kuş fark ederek, kuleye bilgi verdi. Uçağın pilotunun olayı rapor etmesinin ardından kuleyle pilot arasındaki konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı. Konuşmalarda, pilotun ördeğe benzer bir kuş fark ettiği ve durumu kuleye bildirdiği anlar yer alıyor.

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        Kule: C11 taksi yolunda mısınız?

        Pilot: Arkamızdan küçük bir yavru kuş var ama cinsini bilmiyorum ördek desek ördeğe benziyor

        Kule: Anlaşıldı ben oraya Follow me gönderiyorum

        Follow Me: Kuşları temizledik yeşilliklere gittiler.

        Fotoğraflar: İHA

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