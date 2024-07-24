'Kuş alarmı' ses kayıtlarında

REKLAM advertisement1

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaması için çalışmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre havalimanına iniş yapan bir yolcu uçağının pilotu, iniş sırasında, ördeğe benzer bir kuş fark ettiğini kuleye rapor etti. Kule ile pilot arasındaki o konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı.

"ÖRDEĞE BENZER BİR KUŞ GÖRDÜM" İstanbul semalarındaki kuşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaması için önlemler alınmaya devam ediyor. Havalimanı apronlarında bulunan kuşları bölgeden uzaklaştırmak için havalimanı yetkilileri büyük çaba harcıyor. Çalışmalar sırasında bazı uçaklar pisti pas geçmek ya da havada tur atmak zorunda kalıyor. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada ördeğe benzer bir kuş fark ederek, kuleye bilgi verdi. Uçağın pilotunun olayı rapor etmesinin ardından kuleyle pilot arasındaki konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı. Konuşmalarda, pilotun ördeğe benzer bir kuş fark ettiği ve durumu kuleye bildirdiği anlar yer alıyor.

REKLAM Kule: C11 taksi yolunda mısınız? Pilot: Arkamızdan küçük bir yavru kuş var ama cinsini bilmiyorum ördek desek ördeğe benziyor Kule: Anlaşıldı ben oraya Follow me gönderiyorum Follow Me: Kuşları temizledik yeşilliklere gittiler. Fotoğraflar: İHA