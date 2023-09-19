Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KURUYOR! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 25'in altına düştü! İSKİ 19 Eylül baraj doluk oranı

        İstanbul barajlarında tehlikeli düşüş! İSKİ 19 Eylül baraj doluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranları 19 Eylül Salı günü merak ediliyor. Yaz mevsiminin başından beri kayda değer yağış almayan İstanbul barajları yüzde 25'in altına düştü. Merak edenler için İSKİ 19 Eylül baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 25'in altını gördü. Yaz mevsimi boyunca kayda değer bir yağış almayan İstanbul barajlarında yaşanan düşüş tedirginlikle takip ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı kaç? İşte İSKİ 19 Eylül baraj doluluk oranı

        • 2

          19 EYLÜL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 24.97 olarak açıklandı.

          Yetkililer, mega kentte İstanbulluların su kullanımı konusunda duyarlı olması uyarısında bulundu.

        • 3

          Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 19 Eylül'de baraj doluluk oranları yüzde 17,37 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Habertürk Anasayfa