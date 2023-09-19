İstanbul barajlarında tehlikeli düşüş! İSKİ 19 Eylül baraj doluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranları 19 Eylül Salı günü merak ediliyor. Yaz mevsiminin başından beri kayda değer yağış almayan İstanbul barajları yüzde 25'in altına düştü. Merak edenler için İSKİ 19 Eylül baraj doluluk oranları...
- 1
İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 25'in altını gördü. Yaz mevsimi boyunca kayda değer bir yağış almayan İstanbul barajlarında yaşanan düşüş tedirginlikle takip ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı kaç? İşte İSKİ 19 Eylül baraj doluluk oranı
- 2
19 EYLÜL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 24.97 olarak açıklandı.
Yetkililer, mega kentte İstanbulluların su kullanımı konusunda duyarlı olması uyarısında bulundu.
- 3
Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 19 Eylül'de baraj doluluk oranları yüzde 17,37 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.
-