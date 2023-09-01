Üreticilerden Tuncay Özcan ise, "Çok kurak bir yıl geçirdik. Göletimiz bitti, yağışlar da olmadı. Zaten kış kurağı vardı. Barajlarda su olmadığı için sulama da yapamadık. Mahsullerimiz kurudu. Verim, geçen seneye göre yüzde 50 düşecek" ifadelerini kullandı.