Kurumuş çınar ağaçlarından sanat!

Ağaca metal ya da diğer malzemelerle eklemede bulunulmaması taraftarı olduğunu kaydeden Pirhezeriyan, "Ancak ağacın kendisinden, gövdesinden ortaya bir şey çıkartılmalı. Hem meydan okusun hem de şehrin güzelliğini arttırsın. Bundan dolayı iki ağacı seçtim; birine ağaçtan kopmaya çalışan kuş, diğerine dağlara ve doğaya doğru uçan kuş nakşettim" diye konuştu.