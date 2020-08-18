Kurutmalık domates sergisi fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakımlı en büyük yükseltisi olan Karacadağ'ın eteklerindeki domates bahçelerinde çalışan işçiler, bir yandan ekmek parası için ter döktü bir yandan da modellik yaptı.
Domateslerin sabahın erken saatlerinde toplanıp kesiminin yapıldığı sergiye giden fotoğraf tutkunları, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta en iyi kareleri yakalamak için çaba harcadı.
- "Emeğin en güzelini karelemek istedik"
Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, AA muhabirine, bölgenin fotoğraf meraklıları için çok iyi bir doğal stüdyo olduğunu söyledi.
Sıcak havada çalışmanın zorluklarını anlatan Lale, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık emeğin en güzelini karelemek istedik. Sıcak havada çalışmak zor ki burada çalışan işçilere kolaylıklar diliyorum. Güzel fotoğraflar çıktı, özellikle bu sergileme esnasındaki çalışmaları fotoğraflara yansıtmaya çalıştık. Umuyoruz ki karelerimiz beğenilir." diye konuştu.
Domates sergisinde en iyi kareyi yakalamak için çaba döken fotoğraf sanatçılarından Hanife Çalbayram ise fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.
Karacadağ'ın, fotoğrafa merakı olan herkesin gelmek isteyeceği bir alan olduğunu ifade eden Çalbayram, "Çok güzel kareler elde ettik, bizim için güzel bir çekim oldu. İleriki günlerde açacağımız sergilerde burada çektiğimiz fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunacağız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi fotoğraf anlamında çok zengin ve güzel bir yer. Her yerde istediğimiz an güzel fotoğraflar elde edebiliyoruz. Ben Ankaralıyım, orada böyle bir sergi bulup çekmem için çok uzak ilçelerine gitmem gerekiyor. Sergide çalışanlara teşekkür ediyorum bize modellik yaptılar." dedi.
Topluluk üyesi Serhat Tüm de fotoğraf çekmenin zor ama bir o kadar da zevkli bir uğraş olduğunu ifade etti.
Güzel bir anı yakalamak için yoğun bir emek harcandığını belirten Tüm, "O güzel olan bir kareyi elde etmek için epey emek sarf ediyoruz. Bugün de istediğimiz kareleri bulduk. Son dönemlerde dünyayı saran salgın hastalık yüzünden pek çekimlere çıkamıyorduk. Artık evde oturmaktan sıkıldığımız için Karacadağ eteklerine attık kendimizi." ifadelerini kullandı.
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