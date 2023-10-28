KURUMSAL CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktası olan Cumhuriyet'in ilanının üzerinden tam 100 yıl geçti. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce Cumhuriyet'i kurarak tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşamak, gururunu paylaşmak isteyenler 100. yıla özel en güzel, resimli, kurumsal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını araştırıyor. 100. yıla özel kurumsal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sosyal medya hesapları ve SMS üzerinden göndererek siz de bağımsızlık ve özgürlük sevdasını paylaşabilirsiniz. İşte WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X) ve SMS yoluyla gönderebileceğiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl dönümü mesajları...