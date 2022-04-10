AA

Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 1 milyonu aştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken kurumlar vergisi mükellefi sayısı ilk kez 1 milyonu geçti.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi (yüzde 7) artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 380 bin 756'sı İstanbul'da, 104 bin 215'i Ankara'da, 62 bin 176'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

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Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta yıllık bazda 249 bin 449 kişi (yüzde 7,5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113'e çıktı.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 kişi (yüzde 6,7) artarak 3 milyon 206 bin 85 kişi oldu.

Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 kişi (yüzde 6,5) artışla 2 milyon 262 bin 759'a ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı da 168 bin 934 kişi (yüzde 7,9) yükselerek 2 milyon 305 bin 874 olurken basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 838 bin 937'ye yükseldi.

Mart 2022 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları şöyle:

Vergi türü Mart 2021 Şubat 2022 Mart 2022 Aylık Değişim (Yüzde) Yıllık Değişim (Yüzde) Yıllık Fark (Kişi) Gelir vergisi 2.123.812 2.251.803 2.262.759 0,5 6,5 138.947 Gelir stopaj vergisi 3.309.664 3.539.575 3.559.113 0,6 7,5 249.449 GMSİ 2.136.940 2.087.232 2.305.874 10,5 7,9 168.934 Basit usulde gelir vergisi 818.504 839.619 838.937 -0,1 2,5 20.433 Kurumlar vergisi 939.675 997.723 1.005.416 0,8 7 65.741 KDV 3.004.548 3.189.733 3.206.085 0,5 6,7 201.537