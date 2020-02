HABERTURK.COM

150 ülkede 1.5 milyon üyesiyle iş dünyası profesyonelleri, girişimciler ve ilham kaynağı liderleri aynı çatı altında buluşturarak, kadın girişimciliğini ve liderliğini güçlendirmek için faaliyetler yürüten Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu (Women Economic Forum/WEF) bu yıl Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da 6-8 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

Birçok ülkenin daimî temsilcileri, parlamenterleri, sivil toplum örgütleri ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinlikte DeFacto CFO’su Önder Şenol da ‘Liderlik pozisyonlarında özgün olma endişesi: Konunun özü ve başa çıkma yöntemleri’ (‘Fear of Authenticity in Leading Positions: The Core and the Cure?) başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

DeFacto CFO’su Önder Şenol, yaptığı konuşmada otantik liderlik anlayışı ile ilgili olarak, "DeFacto liderlerin ahlaki ve etik niteliklerini doğrudan teşvik ederek, özgün davranmalarına imkân tanıyor. Dolayısıyla şirket kültürümüzün yapısı, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile yakından ilişkili. Son araştırmalar, otantik liderliğin kurumsal sosyal sorumluluk performanslarını olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Çünkü faaliyetlerin ne derece özgün olduğu, çalışmaların vaat ettiği pozitif etkiyi ortaya koymakta önemli rol oynuyor. Liderin özgünlük hali azaldıkça, sosyal sorumluluğun kurum kültürüne pozitif etkisi de azalıyor. DeFacto’nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı tam olarak bu kültürden besleniyor" dedi.

Şenol, konuşmasında DeFacto’nun yürüttüğü kadın odaklı sorumluluk projeleri hakkında da bilgi vererek, "Kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için sürekli yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.