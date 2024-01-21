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        Haberler Gündem Politika Kurum: Bu vatanın bir karış toprağını böldürmeyeceğiz

        Kurum: Bu vatanın bir karış toprağını böldürmeyeceğiz

        AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın anısına çekilen filmi izleyen Kurum, "Öğretmenlerimizi şehit eden PKK'lı teröristlere inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz. Dicle'nin, Fırat'ın, Cudi'nin, Gabar'ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 00:14
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        Kurum: Bu vatanın bir karış toprağını böldürmeyeceğiz
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        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da gençlerle buluştu. Kurum, Bağcılar Belediyesi Konferasn Salonu'nda gençlerle birlikte Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına çekilen 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!' Filmini izledi. Kurum'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

        "VATANIN BİR KARIŞ TOPRAĞINI ASLA VE ASLA BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

        Kurum, "Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Burada öğretmen olacak arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var. Öyle ki ideallerimiz uğruna bizleri yetiştiriyorlar. Ülkemizin geleceği için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir mücadele ortaya koyuyorlar. Vatanımız için, sizler ve bizler için canlarını feda ediyorlar. Allah onların yokluğunu hiçbir zaman hissettirmesin bize. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede her okulda, her öğrencimizde 85 milyon kardeşimiz de hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı. Şehitlerimiz sayesinde biz buralardayız. Şehitlerimiz sayesinde bugün dünyaya eğer el kaldırabiliyorsak, bir şeyler söyleyebiliyorsak onlar sayesinde. Orada bin bir emekle can Azerbaycan'daki işte şehit olan bir kızının adını verip o idealleri ülkemizin 780 bin kilometre karesinde mücadele vererek ay yıldızlı bayrağımız için, bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi şehit eden PKK'lı teröristlere inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz. Dicle'nin, Fırat'ın, Cudi'nin, Gabar'ın çocuklarını, kuzularını çakallara ezdirmeyeceğiz. Kıymetli öğretmenlerim, sevgili gençler, Aybükelerimiz için, Aybüke'nin annesi için tüm şehitlerimizin anneleri babaları için mücadelenizi sonuna kadar verin. Ve bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, ülkemizi büyütmek, güçlendirmek için hep birlikte mücadelenizi sonuna kadar verin. En iyi eğitimleri alın, en iyi alanlarda kendinizi yetiştirin ve inşallah ülkemizi muasır medeniyet seviyesine sizler çıkaracaksınız. Biz gençlerimize yürekten inanıyoruz ve gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

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