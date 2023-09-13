Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?

        Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?

        ATV'nin bu yıl 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu gün itibariyle gündem olmuş durumda. Deneyimli oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba günü izleyicilerle buluşan dizinin yeni sezon dair ilk bilgileri ve bu akşam olup olmadığına dair detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kuruluş Osman dizisinin final bölümü, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarının anlatıldığı ve bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan tarihi dizinin sezon finaline dair ayrıntıları derledik.

        • 2

          KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

          İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Sevilen yapım bu akşam ATV'nin yayın akışında görünmüyor.

          Sevilen dizi, 130. bölümde sezon finali yapmıştı.

        • 3

          13 EYLÜL 2023 ATV YAYIN AKIŞI

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Safir

          00:20 Aldatmak

        • 4

          KURULUŞ OSMAN FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

          Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

        • 5

          OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

          Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

        • 6

          DEVLETİN AYAK SESLERİ!

          Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Habertürk Anasayfa