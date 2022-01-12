Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların arasında yer alıyor. 5 Ocak Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanmamış olması 12 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, Kurulış Osman yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorularının araştırılmasına neden oldu. İşte 12 Ocak ATV yayın akışı ve Kuruluş Osman Yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...