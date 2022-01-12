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Bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu? 12 Ocak ATV yayın akışı bugün ile Kuruluş Osman neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu? 12 Ocak ATV yayın akışı bugün ile Kuruluş Osman neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile gündemden düşmüyor. Bozdağ Film imzasıyla her hafta Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşmadı. Kuruluş Osman dizisi takipçileri bu hafta Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm var mı, yok mu? 12 Ocak ATV yayın akışı bugün ile Kuruluş Osman neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

12.01.2022 - 19:17 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların arasında yer alıyor. 5 Ocak Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanmamış olması 12 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, Kurulış Osman yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorularının araştırılmasına neden oldu. İşte 12 Ocak ATV yayın akışı ve Kuruluş Osman Yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...

  • KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI, NE ZAMAN?

    Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. 

    Bu akşam ekrana gelmeyecek olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

  • 12 OCAK ATV YAYIN AKIŞI 

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Çakallarla Dans 4

    22:20 Aramızdaki Sözler 

    00:25 Çakallarla Dans 4 - Yerli Sinema

    02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    04:45 Bir Zamanlar Çukurova

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