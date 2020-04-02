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Kuruluş Osman son bölüm! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 17. son bölümü ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman son bölümünde, Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Peki, Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar...

02.04.2020 - 00:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Kuruluş Osman son bölümü ile ekranlara geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 17. bölümünde Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Peki Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar...

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

 

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