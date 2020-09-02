ATV yayın akışında Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Soruları dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Moğol - Bizans ittifakına dur demek için harekete geçen Osman Bey'in bir taraftan da Balgay ve Dündar Bey ile mücadele ettiği görüldü. İşte Kuruluş Osman ile ilgili detaylar...

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen diziler arasında Kuruluş Osman da eklendi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı. Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi?

Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Transformers Ayın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film'

23.10 Yenilmezler 'Yabancı Film'

01.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)