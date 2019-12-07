Kuruluş Osman'da cep telefonu hatası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kuruluş Osman geçtiğimiz çarşamba günü 3. bölümüyle ekranlardaydı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Bey'in hayatının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisinin 3. bölümünde yer alan bir sahne de Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in kuşağında açık bir şekilde cep telefonunun görülmesi dikkatleri çekti.

Kuruluş Osman'daki cep telefonu sahnesi:

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Ozan Bodur'un yazdığı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic, Emre Basalak , Abdül Süsler, Eren Hacısalihoğlu, Özge Törer, Buse Arslan, Aslıhan Karalar, Serhan Onat, Uğur Arslan, Açelya Özcan, Emel Dede, Yiğit Uçan, Ali Sinan Demir, Şevket Çapkınoğlu, Ayşen Gürler, Yaşar Aydınlıoğlu yer alıyor.