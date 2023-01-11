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Kuruluş Osman 112. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

Kuruluş Osman 112. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman 112. son bölüm 11 Ocak Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. Kuruluş Osman 112. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 11.01.2023 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 112. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM ÖZETİ

    Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını veriyor!

    Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

     

    İsmihan Sultan'ın yeni planı!

    İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

  • Osman Bey, büyük bir tuzak kuruyor

    Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

    Bengi Hatun, İsmihan Sultan'la yollarını ayıracak mı?

    Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?

    Kayı'lar Yenişehir'i terk mi edecek?

    İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?

    Malhun Hatun, Yenişehir'de selameti nasıl sağlayacaktır?

    Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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