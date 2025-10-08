Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım devam ediyor. Kuruluş Osman'ın devamı olan dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başrolünde Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kuruluş Orhan dizisinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tanıtımda savaş sahneleri ve kadroya dahil olan yeni isimler dikkati çekerken Kuruluş Orhan dizisi hakkında araştırmalar sıklaştı. Peki ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Orhan yeni dönem oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Kuruluş Osman’ın devamı olan Kuruluş Orhan dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte gözler Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihine çevrildi. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin başrol karakteri Orhan Bey, Mert Yazıcıoğlu’nun oyunculuğuyla hayat buluyor. Peki, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu akşam var mı yok mu? Kuruluş Orhan yeni dönem oyuncuları kimler?
KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN İLK TANITIMI YAYINLANDI
Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Başrolünde Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kuruluş Orhan dizisinin tanıtımı, savaş sahneleri ve kadroya dahil olan yeni isimler ile dikkati çekti.
Tanıtım sonrası Kuruluş Osman’ın devamı olan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Orhan dizisinin Çarşamba akşamları yayınlanacağı bilirken ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kuruluş Orhan yayın tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
KURULUŞ ORHAN YENİ DÖNEM OYUNCULARI KİMLER?
Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosuna Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman gibi isimler dahil oldu.
Kadroda ayrıca Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.
