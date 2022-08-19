Kurulan yüzde 24, kapanan yüzde 54 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21.1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.5 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10.1 azaldı.
2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78.6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 71.1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5.5 artış oldu.
TEMMUZDA KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 24 ARTIŞ
Temmuz 2022’de, Temmuz 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23.9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.9 arttı.
Temmuz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53.7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 30.3 azalış oldu.
KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA AZALMA YAŞANDI
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37.7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35.3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27.1 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 39,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 33.9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27.3 azalış gerçekleşti.
Temmuz 2022’de kurulan toplam 8 bin 467 şirket ve kooperatifin yüzde 85.6’sı limited şirket, yüzde 12.9’u anonim şirket, yüzde 1.4’ü ise kooperatif oldu.
Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.4’ü İstanbul, yüzde 8.9’u Ankara, yüzde 5.2’si Antalya’da kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI AZALDI
2022 yılında toplam 75 bin 373 şirket ve kooperatif kuruldu Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73.9’unu, 9 bin 383 anonim şirket ise yüzde 25.5’ini oluşturdu.
Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 31.1 oranında azaldı.
Temmuz 2022’de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935’i ticaret, bin 168’i imalat ve 967’si inşaat sektöründe kuruldu. 585 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Temmuz 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin, 585’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362’si inşaat, 179’u imalat sektöründe oldu.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin, 531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217’si imalat, 215’i inşaat sektöründe gerçekleşti.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 591’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 218’i inşaat, 144’ü imalat sektöründe oldu.
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