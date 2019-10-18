Kurulan şirket sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 45,18 artarak 7 bin 696 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,73'lük artışla bin 165 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 45,18 artışla 5 bin 301'den 7 bin 696'ya yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 20,73 arttı ve bin 165 oldu. Ağustos ayında kapanan şirket sayısı 965 idi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,62, kapanan şirket sayısı da yüzde 4,95 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,18 azalarak 60 bin 170'e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,5 artarak 8 bin 762 oldu.

KURULAN ŞİRKET VEKOOPERATİF SAYISI EYLÜLDE 7 BİN 805 OLDU

Türkiye'de eylülde 7 bin 805 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 45,18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,72, kooperatif sayısı yüzde 22,47 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,73, kooperatif sayısı yüzde 47,83, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,98 artış gösterdi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,62, kooperatif sayısı 65,15 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,51 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 4,95, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,33 artarken, kooperatif sayısında yüzde 6,85 düşüş gözlendi.

İLLERİN TAMAMINDA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Bu ayda kurulan toplam 7 bin 805 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21'ini limited şirketler, yüzde 13,39'unu anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,97'si İstanbul, yüzde 11,08'i Ankara, yüzde 5,86'sı İzmir'de kuruldu. Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 698'i ticaret, bin 184'ü imalat ve 647'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 838'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 327'si imalat ve 295'i inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylül ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 418'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 205'inin inşaat, 119'unun imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 544'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 242'sinin inşaat, 112'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan, ocak-eylül döneminde toplam 61 bin 14 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan bin 143 yabancı ortak sermayeli şirketin 676'sı yurt dışında yerleşik Türk sermayeli, 74'ü İran ve 63'ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104'ü anonim, bin 39'u limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 117'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 608'i gayrimenkul acenteleri ve 504'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,01'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.