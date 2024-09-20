Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.924,20 %-0,52
        DOLAR 34,1145 %0,24
        EURO 38,1437 %0,19
        GRAM ALTIN 2.869,32 %1,41
        FAİZ 41,78 %-0,74
        GÜMÜŞ GRAM 34,45 %2,24
        BITCOIN 62.924,00 %-0,19
        GBP/TRY 45,4534 %0,37
        EUR/USD 1,1167 %0,04
        BRENT 74,27 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 4.690,25 %1,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kurulan şirket sayısı azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Kurulan şirket sayısı azaldı

        Kurulan şirket sayısı ağustosta aylık yüzde 4,5, yıllık yüzde 11,7 azalırken, kapanan şirket sayısı ise aylık yüzde 37,5 azalırken, yıllık yüzde 5,7 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurulan şirket sayısı azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

        Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6, kooperatif sayısı yüzde 21,4 azalış gösterdi.

        Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 37,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,7, kooperatif sayısı yüzde 39 azaldı.

        Kurulan şirket sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7, kooperatif sayısı yüzde 38,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,1 düştü.

        Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,7 artarken, kooperatif sayısı yüzde 18,7, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,6 azalış gerçekleşti.

        REKLAM

        TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

        Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

        Söz konusu dönemde kurulan 9 bin 482 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'unu limitet şirketler, yüzde 11,9'unu anonim şirketler ve yüzde 2,2'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 7,1'i İzmir'de kuruldu.

        Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 96'sı ticaret, 1373'ü imalat ve 1258'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 439'u inşaat, 407'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 101'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

        Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 650'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ının imalat, 198'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

        Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 425'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 169'unun inşaat, 145'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

        REKLAM

        Ağustosta 210 kooperatif kurulurken, bu kuruluşların 132'si konut yapı, 40'ı işletme, 13'ü tarımsal kalkınma, 13'ü turizm geliştirme kooperatifleri alanında faaliyet gösteriyor.

        YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

        Geçen ay kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin 406'sı Türkiye, 29'u İran, 25'i Almanya ortaklı oldu.

        İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 78'i anonim, 580'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

        Bu yıl söz konusu şirketlerin 643'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 250'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 239'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu.

        Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 73,6'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

        KAPANAN ŞİRKET SAYISI İSE YÜZDE 25,4 ARTTI

        Türkiye'de bu yılın ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalışla 71 bin 661'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,4 artışla 16 bin 634'e yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        Habertürk Anasayfa