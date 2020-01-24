AA

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,38 düşüşle 84 bin 102 olurken kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 13 bin 197'ye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Aralık 2019 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre yüzde 23,49 artarak 7 bin 849 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 7,42 yükselişle 2 bin 201'e çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,38 azalarak 85 bin 279'dan 84 bin 102'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 12 bin 564'ten 13 bin 197'ye yükseldi.