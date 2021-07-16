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Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 113,4 artarak 4 bin 480'den 9 bin 560'a ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 120,5 artışla 556'dan 1226'ya yükseldi.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 10,3 arttı.