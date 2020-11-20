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Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle göre yüzde 3,23 azalarak 10 bin 260 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14,22 gerileyerek 1261 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı, 1470 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 22,84, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,17 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,84 artarak 84 bin 172, kapanan şirket sayısı da yüzde 12,67 artışla 11 bin 223 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI EKİMDE 10 BİN 419 OLDU



Türkiye'de ekimde 10 bin 419 şirket ve kooperatif kuruldu.. Buna göre, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,23, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,24 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 14,22, kooperatif sayısı yüzde 37,5 düştü, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,79 arttı.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,84, kooperatif sayısı yüzde 41,96 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,8 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,17, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,55 arttı. kooperatif sayısı yüzde 4,11 azaldı.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 42'Sİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,84'ünü limitet şirket, yüzde 13,6'sını anonim şirket, yüzde 1,53'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42'si İstanbul'da, yüzde 9,04'ü Ankara'da, yüzde 6,27'si İzmir'de kuruldu. Ekimde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 737'si ticaret, 1598'i imalat ve 1265'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1107'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 770'i inşaat, 288'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerden 399'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217'sinin inşaat, 173'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 736'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 274'ünün inşaat, 183'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekimde 159 kooperatif kuruldu. Bunların 65'i konut yapı, 53'ü işletme, 14'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1123 yabancı ortak sermayeli şirketten 66'sı İran, 43'ü Lübnan ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 114'ünün anonim, 1009'unun limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.