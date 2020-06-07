Kuru sıkı tabancayla havaya ateş edenlere para cezası - ZONGULDAK

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Ekipler, done ile hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma yürüttükleri sırada silahla havaya ateş açan kişileri tespit etti.Belirlenen adrese giden ekipler, 3 kişiye kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıkları gerekçesiyle 4 bin 158 lira ceza kesti.İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, drone destekli denetimlerin süreceğini belirterek, "Artık teknolojiyi bütün enstrümanlarıyla kullanan, devletin, milletin hizmetinde￼, huzurunda sürekli bir aparat olarak yanında bulunduran Zonguldak polisimizin başarılı bir çalışmasını, kötü niyetli insanlara bir tembih olarak yayımlamaktan ve arkadaşlarımızın başarısını duyurmaktan mutluyuz. Fotosafari timlerimiz ve drone ekiplerimiz artık gece gündüz şehrin devriye hizmetlerinde olacak. Güç birliği yapan, karma bir şekilde çalışan bu ekiplerimizi Zonguldak mahallelerinde muzdarip olduğunuz bölgeleri izlemek ve kendilerine yardımcı olmak üzere ilginizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Turanlı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün "0 505 318 67 09" numaralı WhatsApp ihbar hattına yazılı intikal edecek her türlü olumsuz durumun mevcut imkanlarla değerlendirileceğini kaydetti.