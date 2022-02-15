Kuru meyve ihracatı 1.5 milyar doları aştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, yaptığı açıklamada, kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümün; 1 milyar 574 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 1 milyar 39 milyon dolarla aslan payını oluşturduğunu belirtti.
Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Celep, "Yüzde 95’ini bölgemizden gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatı 2021 yılında 427 milyon dolara ulaştı. Yüzde 81 pay ile ana ticaret ortağımız Avrupa ülkelerine 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 101 ülkeye ulaşan kuru üzüm ihracatımızda 2022 hedefimiz 500 milyon dolar." ifadelerini kullandı.
Kuru kayısı ihracatının geçen sene yüzde 31 artış göstererek 348 milyon dolara ulaştığını dile getiren Celep, bu yılki hedeflerinin 450 milyon dolar olduğunu kaydetti.
Kuru incir ihracatının ise 112 ülkeye yapıldığını, yüzde 11 yükselişle 263 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Celep, şöyle devam etti:
"Kuru incir ihracatında 37 milyon dolarla Almanya, 36 milyon dolarla Fransa ve 34 milyon dolarla ABD en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında. Kuru incirde de yıl sonunda 300 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Kuru meyve ve mamullerinde 2022 yılında 1 milyar 800 milyon dolar, 2023 yılında ise 2 milyar dolar ihracata ulaşacağız.”
Geçen yıl Antep fıstığı ihracatı 209 milyon dolar, diğer meyve kuruları 80 milyon dolar, diğer kavrulmuş meyveler 56 milyon dolar, badem ihracatı 63 milyon dolar, çam fıstığı ihracatı 42 milyon dolar, ceviz ihracatı 33 milyon dolar, kayısı ve zerdali çekirdeği ihracatı 17 milyon dolar, leblebi 17 milyon dolar, elma kurusu ihracatı 9 milyon dolar, erik kurusu ihracatı ise 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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