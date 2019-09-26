26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özellikle dış piyasa talebinin hızla arttığı kuru incirde bu sezon hava şartlarının iyi gitmesiyle yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor. - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Bu sezon 350 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu hedefi çok rahat yakalayacağımızı umut ediyorum" dedi.
Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru incirde son yıllarda dış talebin yükselmesiyle meyve veren ağaç sayısı da hızla artarak yaklaşık 7,5 milyona ulaştı.
Bu yaz, Ege'de incirin sevdiği poyraz rüzgarının etkili olması ve diğer iklim koşullarının da uygun gitmesi sonucu hem ürün miktarı hem de kalitede son yılların en iyi sezonu yaşandı.
Kuru incirde yıllardır 40-60 bin ton arasında değişen üretim miktarı, ihracatta Uzak Doğu pazarının keşfedildiği 2012/2013 sezonundan sonra 60 binin üzerine çıktı.
Geçen yıl 80 bin tonla rekor kırılan kuru incirde, 2019/2020 sezonunda da 90 bin tonla yine rekor kırılması bekleniyor.
Kuru incir fiyatlarının iyi gitmesi ve yoğun talep dolayısıyla incir bahçesi yatırımına devam eden Egeli üretici, orta vadede 100 bin tonu aşmayı planlıyor.
HEDEF 350 MİLYON DOLAR
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru incirde her yıl rekor kırılan bir süreci yaşadıklarını, bu sezon 90 bin tonluk rekolte beklediklerini, ürün kalitesinin de güzel olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
"Bu rekoltenin hepsini ihraç edebiliriz." diyen Celep, "Kuru incire yurt dışından talep çok. Bu sezon 350 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu hedefi çok rahat yakalayacağımızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK İYİ BİR REKLAM OLDU"
Birliğin Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise "Son 30 yılın en iyi inciri olduğu hem çiftçimiz hem de bölgedeki tüccarlar tarafından ifade ediliyor. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Aydın inciri ikram ettiğini anımsatan Işık, "Bundan daha güzel reklam olamazdı. Rusya'da inciri tüketmeyen çok ciddi bir kitle varmış. Onlar da bunu görmüşler. Başta Rusya ve İran olmak üzere bütün dünyaya çok iyi bir reklam oldu." dedi.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen de bu yıl kuru incirin hem ihracat pazarına hem de iç piyasa çok uygun olduğunu belirtti.
İncir veriminin yüksek olmasını hava şartlarına bağlayan Şen, "Deniz rüzgarları esmedi, poyraz esti. Bu incir için en önemli etki. Poyraz inciri beyaz ve kaliteli yapar. Deniz rüzgarları ise çatlatır. Biz buna bağlıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin son 5 yılda incir rekoltesi ve ihracatı ise şöyle oluştu:
|Sezon
|Rekolte (Ton)
|İhracat (Ton)
|İhracat (Milyon dolar)
|2014/2015
|68.731
|52.151
|171
|2015/2016
|74.505
|50.210
|165
|2016/2017
|72.000
|62.637
|230
|2017/2018
|78.200
|64.000
|280
|2018/2019
|80.000
|58.000
|225
|2019/2020*
|90.000
|80.000
|350
*Tahmini beklenen
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