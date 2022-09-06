100'üncü yılı şarkılarıyla kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında Manisa Büyükşehir ve Selendi Belediyesi'nin ortaklaşa olarak düzenlediği açık hava halk konserinde sahne alan Türk Sanat Müziğinin usta sesi Muazzez Ersoy, şarkılarıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda hayranlarının tezahüratları altında sahneye çıkan Muazzez Ersoy, yaklaşık 2 saat sahnede en güzel şarkılarını seslendirirken, alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte koro halinde şarkılarını seslendirdi.