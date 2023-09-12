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        Haberler Yaşam Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantasına gözü gibi bakıyor

        Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantasına gözü gibi bakıyor

        Bursa'nın İznik ilçesinde dünyanın bir çok noktasından topladığı antikaları sergilen Hakan Turan, en ilgi görenin parçaların ise Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantası ve Mozart'a ait orijinal plağın olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:54
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          Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeler toplayan Hakan Turan, bu eserleri Bursa'nın İznik ilçesinde dükkanında sergiliyor.

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          Dükkanda Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantasının yanı sıra Mozart'a ait orijinal plak, 1800 yıllarında üretilen yemek masası, 89 yıllık halen çalışabilir müzik kutusu, Adriyatik Okyanusu'ndan çıkarılmış ve çok eski yıllara dayandığı tahmin edilen küp, dükkanda ayrıca 1700'lü yıllara ait fes ve nadir bulunan kelebeklerin koleksiyonu da yer alıyor.

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          Üzerine Türk bayrağı işlenen ve kan izlerinin de görüldüğü sıhhiye çantası ve tüfeği satmayı düşünmediğini dile getiren Turan, "Aslında sıhhiye çantasını bu denli önemli kılan üzerindeki şehitlerimizin kanları. Manevi değeri çok yüksek. Bu sıhhiye çantası, İznik’in yüksek kesiminde bulunan bir köyden geldi.

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          Bana veren kişi de bu çantanın, Kurtuluş Savaşı'nda yer alan dedesine ait olduğunu ifade etti. Savaştan sonra köyüne giden dedesinin bavulunun içerisinde bulmuşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan kalma silahı da sergiliyoruz. Bu iki materyalin de manevi değerleri çok büyük olduğu için satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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