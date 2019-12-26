AA

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 13 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 13 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yayımlandı. Karar kapsamında "İstiklal Madalyası" verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı / Birliği - Şehitlik Tarihi ve Yeri / Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı

- Mersin - İbrahim Hakkı oğlu 1305 (1889) doğumlu Serçavuş (Yedek Subaylığa terfi ettirilmiş) Hüseyin Avni Atlı / Gökbayrak Bölüğü (Adana Jandarma Alayı - Mersin Jandarma Taburu Jandarma Bölüğü Serçavuşu) / Kızı Adile Baloğlu (Atlı)

- Karacasu - Ahmet oğlu 1313, Oğlu Ahmet Remzi (1897) doğumlu Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy / 6. Fırka (Tümen) - 50. Alay / Oğlu Ahmet Remzi Ulusoy

- Yeşilhisar - Mehmet Hüsnü oğlu 1316 (1900) doğumlu Çavuş Burhan Şafak / 14. Fırka (Tümen) - Şinayder Sahra Topçu Taburu / Oğlu Hasan Şafak

- Denizli - Ömer oğlu 1315 (1899) doğumlu Çavuş Burhan Şafak / 3. Kolordu - 61. Fırka (Tümen) İstihkam Bölüğü / Oğlu Saim Gür

- Yozgat-Mustafa oğlu 1313 1897) doğumlu Er Mehmet Demir / 1. Alay Hücum Taburu - Kanlıpınar Harbi'nde Taşlıtepe'de 29 Ağustos 1337'de (1921) Hafif Yaralı / Oğlu Mustafa Demir

- Erzurum - Ali oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Necmettin Uygur / 9. Kolordu - 17. Alay / Oğlu İhsan Hulki Uygur

- Yalvaç - Hasan Ali oğlu 1310 (1894) doğumlu Er İsmail Demir / Ankara Millet Meclisi ve Riyaseti Muhafaza Efradı / Oğlu Ali İhsan Demir

- Nallıhan - Mustafa oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Veli Akkaya / Piyade Mühimmat Deposu / Kızı Leyla Yüksel (Akkaya)

- Emirdağ - İsa oğlu 1300 (1884) doğumlu Er Osman Boztepe / 2. Kolordu - 7. Fırka (Tümen) - 41. Alay - 3. Tabur - 9. Bölük / Torunu Muammer Boztepe

- Mengen-Ali Osman oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Raşit Akyüz / Garp Cephesi / Torunu Yunis Kalender

- Afyonkarahisar - Hasan oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Mehmet Abdioğulları / Afyon Seferi Sevk Efradı / Torunu Mehmet Abdioğulları

- Gümüşhacıköy - Hasan oğlu 1303 (1887) doğumlu (Haciveled Oğullarından) Er İsmail / 66. Alay - 2. Tabur - 1. Bölük - 17 Mayıs 1338'de (1922) Dazlı Asad Müsademesinde Şehit / Torunu İsmail Sözüdoğru

- Kırşehir - Mustafa Kahya oğlu 1315 (1899) doğumlu (Kerad Oğullarından) Er Musa / Kırşehir Depo Bölüğü - 8 Ocak 1337'de (1921) Karkın Kızık Harbi'nde Şehit / Yeğeni Mehmet Ali Memiş