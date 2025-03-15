Kurtulmuş: Terörden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz

İftar programında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Böylesine güzel, bereketli bir sofrada bizleri bir araya getiren Allah’a hamd olsun. ÖNDER’e teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Bu güzel sofraların bereketi hürmetine Allah ülkemizin birliğini, dirliğini daim kılsın. İnşallah bu ramazan ortamında oluşan güçlü bir şekilde sürdürdüğümüz kardeşliğimizi daha güçlü devam ettireceğiz. Türkiye’nin son dönemde yakaladığı terörsüz Türkiye çıkışı vesilesiyle emperyalistlerin zedelemeye çalıştığı kardeşliğimizi yeniden kuşanacağız ve Türkiye 85 milyonuyla beraber olarak güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Kardeşlik ve beraberlik İslam beldelerinin tamamına da çok güçlü bir etki yapacaktır. Türkiye olarak yakalanan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. En kısa sürede terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Terör örgütlerinden temizlenmiş bir bölgeyi de kurmak nasip olacaktır. Bu sorumluluk bizlerin millete, ümmete, bölge halklarına karşı ortak bir sorumluluğudur. Türkiye yeni dünyada yıldızı parlayan önemli ülkelerden biridir ve Allah’ın izniyle yeni dünyanın da en önemli aktörlerinden biri olacaktır. Bunun için imam hatip camiası olarak bizlerin de üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Ahlaklı, erdemli ve faziletli olmanın öncülüğünü yapacağız. Renklerimiz, dillerimiz, kültürlerimiz, mezhep ve meşreplerimiz, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun bu farklılıkları ayrılık vesilesi haline getirmeden, zenginliğimizin bir parçası olarak göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin yakaladığı bu fırsatı bizden sonraki nesillere çok güçlü bir şekilde bırakmış olacağız" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Ümit ediyorum ki biz imam hatip mezunları olarak imam hatiplerimizin son yıllardaki yükselişinin devam etmesi, global ölçekte başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edelim inşallah. Bütün imam hatiplerimizin başarılarında buluşmak üzere" dedi.

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