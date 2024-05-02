Kurtulmuş'tan partilere yeni anayasa ziyareti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir." dedi.

Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Oruç, gazetecilere açıklama yaptı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında yaptıkları görüşmeleri bugün parlamentoda grubu bulunan 3 parti ile sürdürdüklerini ve sürece ilişkin çerçeveyi DEM Parti ile paylaştıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli eş genel başkanlar ve grup başkanları, arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyu ile paylaşacaktır. Bizim temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir." diye konuştu.

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DEM PARTİLİ ORUÇ: YOL TEMİZLİĞİNE İHTİYAÇ VAR DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç da Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şu görüşleri paylaştı: "DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarımız olmuştur. Biz, 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut baskı sürecinin, anti demokratik sürecin ortadan kalkması, Anayasa, AİHM hükümlerinin, kararlarının uygulanması gerekir. Bütün bunlar bizler açısından önemli." 1 Mayıs'ta yaşanan olayları olumsuz karşıladıklarını ifade eden Oruç, "Böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik. En geniş yelpazedeki toplumsal bir mutabakatla bütün hakların anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir anayasa yapım sürecinin açılması elbette bizler açısından da önemli." değerlendirmesinde bulundu. Oruç, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini; yeni anayasa tartışmalarının bu sorununun üstünü örtmeyecek şekilde gelişmesi gerektiğini, bu problemin çözülmesi konusunda bütün siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

SAADET GRUBUNA ZİYARET TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Anayasa çalışmaları kapsamında Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş'un bugün DEM Parti'den sonra ikinci durağı Saadet Partisi Meclis Grubu oldu. Kurtulmuş, ziyaretinde Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile görüştü. Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa konusunda Saadet Partisi Grubu'nun fikirlerini aldıklarını söyleyerek, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise, teklifi gruplarında değerlendireceklerini belirterek, "En önemli şey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığının net şekilde ayrılacağı söylenmişti. Gördüğümüz şu ki verdiğimiz soru önergelerinde dahi anayasa bakanlara diyor ki, 'Soru önergelerine 15 günde cevap verin.' Ama cevap vermiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz Türkiye'nin konuşan Türkiye olmasını istiyoruz, susan değil. Konuştuktan sonra uzlaşan Türkiye, uzlaştıktan sonra anlaşan Türkiye" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, siyasi zemine katkı sağlayacak her türlü çabanın içinde olacaklarını belirterek, TBMM Başkanının da buna katkı ve çabaları olacağını kaydetti. İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ Kurtulmuş, Saadet Partisi'nin ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti. TBMM Başkanı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada siyasi partilerin ön yargısız bir şekilde bu konuya yaklaştıklarından dolayı teşekkürlerini iletti. AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceklerini dile getiren ve diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağını bildiren Kurtulmuş, şöyle konuştu: "15 siyasi parti, 6 grubu olan parti vardır. Bu büyük bir çoğulculuk işaretidir. Bu parlamento kurucu bir parlamento değildir. Anayasa yapamaz fikri kabul edilemez. Yaptığım ziyaretlerde ön yargısız bir şekilde siyasi partilerin bu konuya yaklaşmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye bu Meclis'e yakışan yeni bir anayasayı ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliği yaparak milletimizin cevap verebilmektir. Diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız. Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini düşünüyorum" İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları ise şöyle: "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz İYİ Parti olarak bu sistem yürürlüğe girmeden önce bu sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek siyasi yolculuğumuzu sürdürdük. Yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde anayasa değişikliği durumu söz konusu olursa o zaman konuyu değerlendirmeye açık buluruz. Meclis Başkanımız görevi nedeniyle tarafsızdır. Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım. Türkiye'de ciddi bir ekonomik dar boğaz yaşanıyor."

CHP LİDERİ ÖZEL İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ Kurtulmuş, salı günü de CHP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya gelmişti. Görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, anayasa içeriğiyle ilgili konuşmadıklarını, usul konuştuklarını belirterek "Benim için yapıcı bir görüşme oldu." demişti. Özel de yeni anayasayla ilgili açık bir müzakere ortamının şart olduğunu dile getirerek "Anayasaya uyacaksak değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan anayasaya uyulmadı." açıklamasında bulunmuştu.