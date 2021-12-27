Kurtulmuş Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un soruları yanıtlıyor.
Bir günde aşağı yukarı 13 küsurlardan 18'lere çıkması, ekonominin doğal seyrinde açıklanması mümkün değil. Birden yükselmiş oldu, dövizin serbest piyasa ekonomisinde dengelenmesinin gözlendi. Merkez Bankamızın ürettiği bir şey olmadığı için Dolar, serbest piyasada bir dengeye gelmesi beklendi. Öyle bir noktaya geldi ki, iş zıvanadan çıktı. Piyasayı hareketlendirecek, spekülatif atakların tesirinin ortadan kaldıracak açıklama sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı ve dengelenmiş oldu. Pandemi öncesi döneminde dünya piyasalarındaki büyük rekabet koşulları, Türkiye'nin ekonomik güçler tarafından rekabet alanı olarak görülmesi, değerli materyallerin, endüstriyel materyallerin, doğalgazın, petrolün iki katı fiyata satılması gibi. 2020 yılında kabus gibi bir dönem geçti. Dünya ekonomilerinde büyük geri gidişler oldu. Türkiye'de 2020'de en az olumsuz etkilenen ülkelerden birisi. 2020'de Türkiye 1.8 büyüdü. Türkiye'de bu bölgede güçlü ve büyük olmak zorunda ki, bu coğrafyada kuvvetli şekilde ayakta durabilsin. Şu anda ihracatımız fevkalade önemlidir. Doğru istikamete yöneldiğimizin göstergeleridir. Birtakım spekülatif ataklarla, tabii mecrasında olmayan bir şekilde döviz aşırı yükselmişti. Tamamen laboratuvar şartlarında işleyen bir ekonomi dünyada hiç olmadı. Hiçbir ekonomi politikası siyasi kararlardan uzak değildir. Hesabı siyaset verir. Burada üretim, istihdam, yatırım, ihracat eksenli bir modele gitmesi Türkiye'nin, siyasi bir tercihtir, doğru istikamette yapılan bir tercihtir. Türkiye serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde kalkınacak olan bir ülkedir. Asla demokrasiden kısıtlama yapılarak kalkınması düşünülemez. Türkiye'de ekonomik kalkınma Menderes, Özal dönemini alın, AK Partili 20 yılı alın, bütün kalkınma demokrasiyle eş zamanlıdır.
Bazıları serbest düşüş gibi saçma sapan lafı gündeme getirdiler o günlerde. Orada yapılmak istenen piyasanın kendi dengesi içinde seviyeye gelmesiydi. Öyle olmayınca ilave tedbirlerle; hatta radikal tedbirlerle ekonomiyi serbest kurallar içinde rahatlatacak, dolarizasyonu azaltıp, Türk Lirasına güvenini arttıracak önlemlerle çok şükür o yangın sönmüş oldu. Dolarizasyonu önlemek, TL'ye yapılan yatırımları özendirmek, Türkiye'de vatandaşlarımızın daha çok tasarruf yapabilecekleri bir imkan ortaya koymak. BES'lere verilen destek fevkalade önemlidir. Şirketlerimizin, özel şahısların birtakım enstrümanları kullanarak TL üzerinden yapmış olduğu yatırımla destekleniyor. Bu adım tutmuştur. İnşallah kalıcı olur, istikrar sağlanır. Kurdaki oynaklık Allah'ın izniyle ortadan kalkar.
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