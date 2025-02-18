Kurtların saldırısında 40 koyun öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesi merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde besicilik yapan ve 110 koyun besleyen Reşit Türkoğlu'nun (70) hayvanlarının bulunduğu ahıra gece geç saatlerde kurtlar saldırdı.

Sesleri duyunca dışarı çıkanlar, ahıra girdiklerinde 40 koyunun öldüğünü fark etti. Koyunlarının ölmesiyle şaşkınlık yaşayan Türkoğlu, durumu jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbarla mahalleye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tutanak tuttu.

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Yıllardır besicilik yaptığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Reşit Türkoğlu, "Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Mahallemizin kırsalında bulunan ormanlık alanda kurtlar görülüyordu. ama kurtların buraya kadar gelip ahıra girerek koyunlarımızı telef edeceklerini tahmin etmiyorduk. 40 koyunum gitti" dedi.