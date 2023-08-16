Kurtların doğal yaşamı fotokapanda!

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Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.

DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, bu kez kurtlar yer aldı.

Paylaşımda Ulu dağların, görkemli ormanların özgür ruhlu sakinleri ifadeleri kullanıldı.