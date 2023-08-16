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        Haberler Yaşam Kurtların doğal yaşamı fotokapanda!

        Kurtların doğal yaşamı fotokapanda!

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kurtlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:29
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        Kurtların doğal yaşamı fotokapanda!
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.

        DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, bu kez kurtlar yer aldı.

        Paylaşımda Ulu dağların, görkemli ormanların özgür ruhlu sakinleri ifadeleri kullanıldı.

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        #Kurtların doğal yaşamı
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