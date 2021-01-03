Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!

Kurtlar Vadisi dizisinin Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile Şubat 2021'de seyircilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi oyuncularından Erhan Ufak "Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak inşallah. Çünkü biz orada final yapmadık. Yapımcılar herhangi bir kararı tam olarak vermediler. İnsanları umutsuzluğa götürmek istemem. Ama tam belli olmadı. Eninde sonunda başlayacak." iddiasında bulundu.