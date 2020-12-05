Kurtarılmış bölge! O köyde Kovid-19 görülmedi

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde hiç koronavirüs vakası tespit edilmedi. 200 rakımlı köyde yaşayan vatandaşlar, günlük hayatlarını sürdürürken maske, mesafe ve hijyen konularına titizlikle özen gösteriyor. Köy muhtarı Ramazan Tığ sürekli köyde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, maske takılması ve mesafe ile hijyene dikkat edilmesini istiyor.
Muhtar Tığ, her gün belirli saatlerde kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıtımı da yapıyor.
DHA'nın haberine göre; Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından köyde sert kurallar uyguladığını söyleyen Aliobası Köyü Muhtarı Ramazan Tığ, "Koronavirüs illeti çıktıktan sonra köyümde yaşayan insanların hep yanında oldum ve sürekli ziyaret ederek, kuralları anlattım. Köyde yaşayan insanlarımızı çok acil ihtiyaç olmadığı sürece köyden çıkartmıyorum" dedi.
"KORONAVİRÜSÜ KÖYE SOKMAMAYA KARAR VERDİK"
Kurban Bayramı´nda köye gelinmemesi için çağrıda bulunduğunu ifade eden Ramazan Tığ, "Özellikle Kurban Bayramı´nda ben sosyal medya hesaplarımdan sürekli 'köye gelmeyin' diye uyarılarda bulundum. Bu kurallara uydular, kimse köye gelmedi. Bazen bana 'çok kötü kurallar uyguluyorsun' diyerek, beni eleştirenler oldu. Ama geriye dönük 10 aylık duruma baktığımız zaman köyümüzde sıfır vaka, bu da bizi hem mutlu ediyor hem de gurur veriyor. Bu koronavirüsü bu köye sokmamaya karar verdik. Bundan sonra da kurallara tam uyarak, bu virüs burada olmayacak. Köyümüz çok temiz, yemyeşil ormanlarımız ve organik ürünlerimiz var. Bunları tüketerek ve kurallara tamamen uyarak, bu başarıyı elde ettik. Herkese kurallara uymalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
"MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ"
Köyde yaşayan Hamide Özkan (50) maske, mesafe kurallarına çok dikkat ettiklerini ifade ederek, "Hiç köyümüzden de çıkmıyoruz. Zaten köyümüze de kimse gelmiyor. Ayrıca evimize misafir de kabul etmiyoruz. Gitmiyoruz da şimdi benim çocuklarım İstanbul´da onlara bile gidemiyorum. Tabi üzülüyorum ama yapacak bir şeyimiz. Yoksa bu virüs çok tehlikeli mutlaka kendimizi izole etmek zorundayız" dedi.
"KENDİMİZİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUZ"
İbrahim Gür (30) ise, "Köyümüzde hiç virüs yok, bu yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Köyde organik besleniyoruz. Hiç misafirliğe gitmiyoruz. Özellikle muhtarımız çok sert kurallar uyguladı" diye konuştu.
Muhtarın köyde yaşayan herkesi sürekli ziyaret ederek uyardığını belirten Şerafettin Özkan (50),şöyle konuştu:
"Televizyonlardan duyduğumuz ve muhtarımızın bizlere söylediği maske mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyuyoruz. Köyümüzün dışına çıkmak zorunda kalsak bile hemen işimizi görüp geri geliyoruz. Köyümüze kesinlikle misafir kabul etmiyoruz. Şu anda kendimizi koruma altına aldık. Benim çocuklarım İstanbul´da yaşıyor ama gidemiyoruz. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu şekilde hiç vaka olmadan bu durumu atlatacağımıza inanıyoruz."
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