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Kurtarılan fedakâr annenin ilk sözü: Önce çocuklarımı çıkarın ben sonra çıkarım

7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Hatice İğde (36) ile 7 ve 9 yaşındaki çocukları 78 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Annenin kurtarma ekiplerine söylediği ilk cümle ise, “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” oldu

Giriş: 09.02.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kurtarılan fedakâr annenin ilk sözü: Önce çocuklarımı çıkarın ben sonra çıkarım
İHA

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine bulunan İbrahim Apartmanı’nda AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri depremin 64. saatinde “sesimi duyan var mı?” çağrılarına yanıt aldı.

"ÖNCE ÇOCUKLARIM ÇIKSIN, BEN SONRA ÇIKARIM"

Duydukları ses üzerine hemen çalışmalara başlayan ekiplerin zamanla yarışı başladı. 14 saatlik hummalı çalışmanın ardından 36 yaşındaki Hatice İğde, beraberinde 7 yaşındaki oğlu Melih İğde ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Naim İğde ile enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

AFAD ekip lideri, anne İğde’nin, “Hangi gündeyiz?” sorusuna korkmaması için perşembe yerine salı diye cevap verdiğini söyledi. Ekip lideri, depremden 78 saat sonra kurtarılan annenin ilk sözlerinin, “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” olduğunu söyledi.

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