Kurtalan'da saman yüklü tır yandı - SİİRT

Alınan bilgiye göre, Kurtalan çevre yolunda Erkan Ural yönetimindeki 06 YA 3112 plakalı saman yüklü tır, elektrik tellerine çarpması sonucu alev aldı.Aracının dorsesinden duman çıktığını gören sürücü, tırı yol kenarına park ederek, yetkililerden yardım istedi.Yangın, Kurtalan, Kayabağlar Belediyesi ile Limak Çimento Fabrikası itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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