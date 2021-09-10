Kürtaj: Biden yönetimi Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasağına karşı dava açtı
Washington, ABD'nin Teksas eyaletinde 6 haftayı geçmiş gebeliklerde kürtajı yasaklayan düzenlemeye karşı kamu davası açtı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Teksas'taki düzenlemenin "açık şekilde anayasaya aykırı" olduğunu kaydetti, aynı yolu izleyecek eyaletlere yönelik benzer davalar açabilecekleri uyarısında bulundu.
Washington, ABD'nin Teksas eyaletinde 6 haftayı geçmiş gebeliklerde kürtajı yasaklayan düzenlemeye karşı kamu davası açtı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Salı günü yaptığı açıklamada, Teksas'taki düzenlemenin "açık şekilde anayasaya aykırı" olduğunu kaydetti.
Garland, "ABD Anayasası'nı devre dışı bırakan bu proje, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm Amerikalıları endişelendirmeli" yorumunu yaptı.
Diğer eyaletlerin Teksas örneğini izlemelerinin daha büyük bir risk oluşturacağını söyleyen Garland, ABD Adalet Bakanlığı olarak onlara da benzer davalar açabilecekleri uyarısında bulundu.
Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasası, kürtaj karşıtlarının ifadesiyle ceninin kalp atışının duyulmasından sonra, yani 6 haftadan sonra kürtajı yasaklıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Teksas'ta 6 haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabiliyor.
Hekimler ve kadın hakları grupları yasayı tepkiyle karşılarken, Yüksek Mahkeme yargıçları yürütmeyi durdurma başvurusunu reddederek yasanın önünü açmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 1 Eylül'de yasanın uygulamaya geçmesinin ardından, düzenlemeye karşı harekete geçmesi yönünde kamuoyunun baskısı altındaydı.
Biden yasayı "aşırı" diye niteleyerek kınamış ve bu düzenlemenin kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını "ciddi şekilde engelleyeceğini" söylemişti. ABD Başkanı, kürtaj hakkı konusunda da "topyekün mücadele" sözü verdi.
ABD Adalet Bakanlığı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kürtaj yaptırmak isteyenlerin ya da kürtaj hizmeti veren kişi ve kliniklerin hedef alınmasına müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bu doğrultuda federal kolluk güçlerinden destek sağlanacağını da vurguladı.
Washington yönetimi, Teksas eyaletinin kürtaj karşıtı hamlesine karşı, sağlık hizmetlerine erişimin engellenemeyeceği tezinden hareket ediyor ve 1994 tarihli kadın sağlığı hizmetlerine erişim özgürlüğü yasasını (FACE Yasası) referans gösteriyor.
FACE Yasası, üreme sağlığı hizmetleri alan veya sağlayan bir kişiye müdahale etmek için güç kullanımını ve fiziksel engellemeyi yasaklıyor. Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kürtaj karşıtlarının 1980'lerde ve 90'lardaki şiddet eylemlerine karşı yasayı desteklemişti.
SB8 olarak bilinen Teksas'taki kürtaj yasası, kürtaj karşıtlarının ifadesiyle ceninin kalp atışının duyulmasından sonra, yani henüz birçok kadının hamile olduğunu bile fark etmediği bir evrede kürtajı yasaklıyor.
Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji yetkilileri, "kalp atışı" teriminin yanıltıcı olduğuna dikkat çekiyor ve bu aşamada duyulan şeyin kalp atışı değil cenin dokusunun daha sonra fetus geliştikçe kalp haline gelecek olan kısmının verdiği ses olduğunu vurguluyor.
Teksas'taki yasa, ayrıca koyduğu yasağı alışılmışın dışında bir yaptırıma da bağlıyor: Her Amerikan vatandaşına, yasa dışı kürtajın yapılmasına "yardım ve yataklık eden" herkes hakkında dava açma hakkı veriyor.
Bu da dava açacak olanların 10 bin dolara kadar tazminat talep edebilmesini mümkün kılıyor.
İnsan hakları örgütleri ise, söz konusu uygulamanın kürtaj karşıtı "ödül avcılarının" ortaya çıkmasına neden olacağını dile getiriyor.
Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, kürtaj karşıtı düzenlemeyi savunarak, eyaletinin "her zaman yaşam hakkını savunacağını" söyledi.
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Kürtaj: Biden yönetimi Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasağına karşı dava açtı/kurtaj-biden-yonetimi-teksas-taki-tartismali-kurtaj-yasagina-karsi-dava-acti-3187177
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