Zouma, tepkilerin ardından özür diledi kulübü West Ham da bu davranışı nedeniyle oyuncusunu kınadı. Oyuncu için İngiltere ve Fransa'da soruşturma açılırken; taraftarın tepkisi de dinmiyor.

West Ham United'ın Leicester City ile oynayacağı maçın 11'inde yer alan Kurt Zouma, ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden protesto duyuldu. Oyuncu kendisini iyi hissetmediğini söylerken 11'den çıkarıldı.