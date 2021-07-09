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Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın Avrupa tatili devam ediyor - Magazin haberleri

Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın Avrupa tatili devam ediyor

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Kurt Russell ve Goldie Hawn'ın, Avrupa tatilini sürdürüyor. Yunanistan'dan sonra soluğu Fransa'da alan Russell ve Hawn, önceki gün yat turunda objektiflere yansıdı

09.07.2021 - 18:20 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood'un simge çiftlerinden Kurt Russell ile Goldie Hawn, çıktıkları Avrupa turunda adeta aşklarını yeniden tazeliyor.

  • Tatillerinin bir bölümünde Yunan Adaları'nı gezen ikiliye bir ara Goldie Hawn'ın Bill Hudson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Kate Hudson, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte eşlik etti.

  • Russell ve Hawn, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Fransa'ya geçti. Ünlü çift, geçtiğimiz gün çıktıkları yat turunda görüntülendi. Zaman zaman romantik anlar yaşayan Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

  • HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI

    Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın yolları bir Disney yapımının setinde kesişmişti. Russell ile Hawn, daha sonra ikinci kez 1983 yılında 'Tehlikeli Yakınlaşmalar' (Swing Shift) filminde yeniden bir araya geldi ve bir daha hiç ayrılmadı. İkili, yıllardır birlikte olmalarına rağmen ilişkilerini hiçbir zaman resmileştirmedi.

  • Öte yandan Goldie Hawn ilk evliliğini 1969-1976 yılları arasında Gus Trikonis ile yapmıştı. Hawn, daha sonra da 1976 yılında Bill Huson ile nikah masasına oturmuştu. 1980'de boşanan ikilinin bu evlilikten, Oliver ve Kate adında iki çocuğu dünyaya geldi.

    Goldie Hawn'ın Kurt Russell ile birlikteliğinden de Wyat adında bir oğlu bulunuyor.

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