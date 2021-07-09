Öte yandan Goldie Hawn ilk evliliğini 1969-1976 yılları arasında Gus Trikonis ile yapmıştı. Hawn, daha sonra da 1976 yılında Bill Huson ile nikah masasına oturmuştu. 1980'de boşanan ikilinin bu evlilikten, Oliver ve Kate adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Goldie Hawn'ın Kurt Russell ile birlikteliğinden de Wyat adında bir oğlu bulunuyor.