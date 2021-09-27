İstanbul'da yaşandı! Kahvaltıda kurşun yağmuru!

İHA

İstanbul Esenyurt'ta tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi.

KAHVALTIDA TARTIŞMA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre edinilen bilgilere göre pastaneye kahvaltı yapmak için gelen bir grup arkadaş arasında tartışma başladı.

İKİ ARKADAŞINI BİRDEN VURDU

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.