Kurşun 5. son bölümü seyircisi ile buluştu. Güçlü kadrosuyla yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılı bir izleyici kitlesine ulaşan Kurşun son bölümünde, Orhan, Nuri Kargı ile ilgili yeni bilgilere ulaşıyor. Öte yandan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, Hasan'ın cinayetini Orhan'ın üstüne atmaya çalışıyorlar.

KURŞUN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURŞUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan'ın cinayetini Orhan Atmaca'nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.